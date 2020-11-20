Если ты молода красива с желанием быть богатой и финансово независимой, тогда у нас есть отличное предложение для тебя. На постоянной основе предлагается работа в эскорте на выгодных условиях. На этой странице изложено описание как выглядит сотрудничество с нами и модельными агентствами в целом.

Как правило, разработчики с дизайнерами создают визуально красивые подобные ресурсы. Опытный копирайтер заполнит красивым текстом который нравится Google и Yandex. Но для девушек ищущих работу, вышеупомянутая красота, не несет никакой смысловой нагрузки.

В отличии, от многих аналогов, на этой странице изложено реально полезное чтиво. Независимо, с нами или нет, Вы конечном итоге будете сотрудничать, в любом случае рекомендую внимательно изучить эту информацию! Всё что требуется от тебя — уделить 3 минуты на изучение данного чтива.

Профессором ты не станешь сразу. Но общее представление как правильно должна выглядеть эскорт работа для девушек, каждая узнает, дочитав до конца. По сколько, это будут читать девушки которые впервые столкнулись с этим, некоторые моменты описаны подробно.

Что такое эскорт услуги?

Эскортница это девушка, которая оказывает сексуальные услуги. Проще говоря — элитная проститутка. У некоторых людей существует ошибочное представление как выглядит жрица любви в 21 веке.

С наступлением второго тысячелетие 21 века от рождества Христова, среднестатистический образ путаны кардинально изменился. В конце 20 века сфера интим услуг, в корне изменилась.

Если буквально 25 лет назад жрицы любви преимущественно были откровенно неблагополучные девицы. Среди которых 90% были алкогольно или наркозависимы, и внешний вид оставлял желать лучшего.

То сейчас всё кардинально изменилось. С наступлением нового века, эскорт модели это красивые и ухоженные девушки из полноценных семей.

С моей точки зрения эти изменения произошли по ряду причин, но из них можно выделить три основных:

Легко доступность виз. Открытые границы. Доступность путешествовать.

С 2000 годов, путешествие в другие страны перестало быть привилегией богатых людей, а стало доступно каждому желающему.

А главное, эскорт за границей это абсолютно конфиденциально и безопасно обычным девушкам!

На отдельной странице написано почему работа за границей для девушек выгоднее работы в Москве или Киеве.

Работа для девушек эскорт моделью нового формата

Эскорт туры — это краткосрочные поездки за границу на 15-30 дней. Именно этот принцип лежит в основе работы нашего агентства.

Коротко объясню как выглядит процесс сотрудничества с нами в целом!

После того как мы подошли друг-другу, в первую очередь надо определиться с датой поездки. А именно, согласовать точные числа начала и окончания поездки. Это зависит от трех факторов:

Свободное время девушки.

Наличие мест у нас.

Доступность билетов на эти даты.

В идеальном варианте, планировать эскорт туры заранее! Чем раньше определится, тем лучше.

Почему лучше?

Заблаговременная подготовка гарантирует:

Низкую стоимость и больше выбор билетов.

Недорогая аренда апартаментов.

Предварительная реклама работает на тебя пока ты еще дома.

Таким образом, если заранее записаться в тур, в среднем общая экономия на расходах составляет 1 000$ за две недели. Практически бесплатное проживание получится нас и девушке.

А самое главное, анонс тура видит и узнает о приезде множество клиентов. Часть которых делает предварительное бронирование встречи.

Так как, 80% наша клиентская база состоит из мужчин с достатком выше среднего, как правило, бизнесмены и руководители фирм. Найти свободное время среди плотного графика деловых встреч, для них так даже удобнее.

Следовательно, ответственный подход и заранее спланированная поездка, не только экономит, но умножает заработок в эскорт туре!

Эскорт услуги работа и путешествие 2 в 1

Теперь вкратце напишу как происходит процесс по приезду. Еще до вылета, модель списывается с оператором, чтобы познакомится и установить контакт. Заодно уточнив дату и время прилёта, диспетчер плюсуют запас 3-4 часа на дорогу и заселение. Чтобы знать с которого часа можно записать первого клиента.

Связь между девочкой и агентством поддерживается посредством чата WhatsApp и Telegram. По этому, после прохода таможни, необходимо обязательно приобрести местный стартовый пакет и сразу же попросить чтобы активировали мобильный интернет. Это надо сделать прежде всего, сразу в аэропорту или по дороге в отель.

В течение всего времени поездки, оператор или администратор будет с тобой на связи. Работа в эскорт агентстве с нами, это безопасно и легко! Ничего сложного абсолютно в этом нет. Знание иностранных языков это существенный плюс.

Всё что требуется от модели это быть постоянно на связи с диспетчером и отвечать на её сообщения без задержек. У девочек может быть свободное время, чтобы решить свои дела и тд…

Единственное что требуется ставить в курс оператора. На время поездки считай ее личным помощником с которым ты согласовываешь весь свой распорядок дня.

Условия работы в эскорте

Девушкам которые нам подошли мы можем предложить на выбор два варианта сотрудничества:

На пополам 50 на 50%. И 60 на 40% (девушке 60%)

Что считается расходом:

Билет на самолёт или автобус

Трансфер с аэропорта до адреса проживания

Аренда апартаментов.

За эти затраты агентство возвращает 50% или 60%, в зависимости по которому из двух предложенных вариантов мы будем сотрудничать.

Заработок

Общая СТАНДАРТНАЯ стоимость которую клиент платит за время провождение с моделью:

30 мин 200 60 мин 250 2 часа 400 3 часа 600

Эта сумма делится между агентом и девушкой на пополам или 60 на 40 в соответствии с выбранной схемой работы!

В базовую стоимость входит минимум услуг, которые должна предоставлять эскортница: мине без резинки, и классический секс.

Сразу отвечу на часто задаваемый вопрос:

А можно это делать с резинкой?

Нет!

Это не наша прихоть! Если открыть рекламный сайт, там 9% анкет, эта услуга включена в стоимость. И выбирать вариант с доплатой, клиенту нет смысла от слова совсем, если огромный выбор, где это включено.

Другие ответы на часто задаваемые вопросы о работе в сфере эскорта с нами, можно прочитать на отдельной странице!

Дополнительные эскорт услуги и подводные камни

Я работаю в эскорте около 10 лет, и должна признаться что такое количество случайных людей, как сейчас, вижу впервые. Поэтому, не берусь объяснять чем кто-то руководствуется когда, обещает нереальные условия.

Ежедневно мы общаемся с девушками и предоставляем 100% реальные условия работы на этом сайте. Но регулярно находятся девы, которые находят скаута с отличными условиями. К примеру, чаще всего ведутся на то что при цене 200€ в Европе минет без резинки. И ведутся на эту замануху.

К сожалению, у меня отсутствует дар гипноза чтобы Вам дать установку и вы ее выполните. И некоторые, ведутся на это заманчивое предложение и едут куда-то, непонятно с кем.

Дальше всё как под копирку. Приезжает доверчивая мадмуазель в тур, заселяется и ждёт работу. Ждет день, два, на третий нервничает и звонит всем подряд потому что нет работы.

Максимум на четвертый день она в панике готова что угодно, потому что завтра утром ей надо продлять отель. А в кармане 37,50 центов…И минус в несколько тысяч долларов.

Агентства в таких случаях расскажут одну из «стандартных» причин: не типаж, праздники, день одуванчика, фотографии плохие и конечно же у тебя сервис плохой. Я понимаю девушек, и напрашивается логичный вопрос, а куда Вы смотрели когда изначально согласилась…

Это потом будут душераздирающие отзывы о работе в эскорте девушек в чёрном списке агентств. А по факту, соглашаются и на минет без резинки, и на цену вместо 200-250€ по 100€ час. Соответственно, по такой цене приходит на порядок печальнее клиенты. Но это уже мелочи, потому что никто не хочет остаться в чужой стране без копейки денег на улице.

А если я окажусь в такой ситуации, Вы не заберете?

Выше уже объясняла почему важно заранее планировать поездку. Кроме того, еще существует ряд других факторов почему надо заблаговременно определиться с датами. В наше ковидное время, нет времени на разгильдяйство как раньше.

Сейчас реально заработать можно при условии ответственного подхода к работе всех участников. В том, числе мы как агентство вынуждены ставить лимиты на количество народа в одно время.

Таким образом мы не распыляем определенное количество клиентов на условных 20 девочек. А эти же гости расходятся на пятерых к примеру. Этим самым гарантируем нашим девам максимум работы.

И если заранее запланированная девушка неожиданно получит соседок, этим подложим ей свинью и сократим ее доход. Мы так не поступаем, по этому, если Вы окажетесь в подобной ситуации, конечно же свяжитесь с нами. В случае, если случится чудо и у нас окажется свободное место мы возьмем Вас к себе если друг-другу подойдем.

Но сразу скажу вероятность крайне мала, потому что у нас всех заранее планируют поездки. Разве что кто-то из моделей по личным обстоятельствам сорвется домой. Поэтому нам требуются девушки которые, хотят заработать реальные сотни тысячи рублей, а не три копейки. Для этого надо быть готовой предварительно сообщать о датах поездки.

На самом деле стать эскортницей очень легко

Чтобы работа в эскорте приносила много денег без всяких проблем надо всего лишь следовать простой схеме. Которую мы отработали за много лет до этого. Но прежде всего, если Вам интересно сотрудничество с нами, на странице контакты надо заполнить и отправить нам форму.

Если Вы нам подходите, мы свяжемся с вами и дальше согласуем даты и длительность тура. А также другие мелочи.

В итоге, подчеркну самое главное. Если на данный момент Вам что-то не совсем понятно это абсолютно нормально. Больше полезных статей можно прочитать в блоге нашего сайта. Или задать мне по телефону.

Не стесняйтесь звонить / писать и спрашивать любые интересующие Вас вопросы. И главное, запомните: в этом нет ничего сложного! Мы во всём поможем и поддержим. От Вас требуется только желание самостоятельно зарабатывать приличный доход при этом быть финансово независимой девушкой и уверенной в завтрашнем дне.

И помните аксиому: Ваша красота плюс наш опыт в результате делают нас и Вас богатыми и счастливыми!